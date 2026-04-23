23 апреля 2026, 18:35

В Киеве появится проезд имени убитого Андрея Парубия

Фото: из открытых источников
Киевсовет поддержал решение по переименованию одного из проездов в столице в честь Андрея Парубия. Решения 70 депутатов поддержали единогласно

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Теперь, согласно решению Киевского совета, в столице появится проезд имени Андрея Парубия. Это будет тот проезд, который расположен непосредственно возле здания парламента между Мариинским парком и жилым домом по адресу улица Михаила Грушевского, 9.

Речь идет о Печерском районе столицы.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми шаров из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

В декабре суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителя Львова, подозреваемого в убийстве Парубия.

