Российская авиация 27 апреля нанесла прицельный удар по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины Сумской области – пострадали по меньшей мере три человека

Об этом сообщил областной военной администрации Олег Григоров.

Оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомби на центральную часть ОТГ.

В результате вражеского удара значительные повреждения получил детский сад.

На момент атаки в заведении не было ни детей, ни работников (обучение проходит дистанционно).

К медикам обратились трое пострадавших в результате атаки. Во время попадания они находились на улице поблизости.

"Пострадавшим оказали помощь, повреждения – не тяжелые", – отметил Григоров.

Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Напомним, что 27 апреля в Ковпаковском районе Сум в результате попадания российского беспилотника повреждения получили 15 грузовых автомобилей и два автобуса.