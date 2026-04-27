27 апреля 2026, 21:38

В Сумской области российская авиация атаковала Ямпольскую общину, есть раненые

Фото: Сумская ОВА
Российская авиация 27 апреля нанесла прицельный удар по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины Сумской области – пострадали по меньшей мере три человека

Об этом сообщил областной военной администрации Олег Григоров, передает RegioNews .

Оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомби на центральную часть ОТГ.

В результате вражеского удара значительные повреждения получил детский сад.

На момент атаки в заведении не было ни детей, ни работников (обучение проходит дистанционно).

К медикам обратились трое пострадавших в результате атаки. Во время попадания они находились на улице поблизости.

"Пострадавшим оказали помощь, повреждения – не тяжелые", – отметил Григоров.

Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Напомним, что 27 апреля в Ковпаковском районе Сум в результате попадания российского беспилотника повреждения получили 15 грузовых автомобилей и два автобуса.

