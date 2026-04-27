СБУшников поймали на взятке в 110 тысяч долларов - НАБУ

В НАБУ и САП сообщили о разоблачении двух работников СБУ и адвоката. Это произошло в Полтавской области

Об этом сообщает НАБУ.

Как выяснило следствие, работники СБУ при посредничестве адвоката потребовали от предпринимателя 110 тысяч долларов США. За эти деньги они обещали обеспечить заключение соглашения о признании виновности в совершении преступления. Известно, что речь идет о ч. 4 ст.111-1 УК Украины (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, а именно поставки в РФ оборудования через подставные фирмы в Казахстане).

"Лицо разоблачено сразу после получения второй части неправомерной выгоды - 55 тыс. долл. США. Продолжаются первоочередные следственные действия", - сообщили в НАБУ.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили депутата на взятке в 30 тысяч долларов. Фигурант, по данным СМИ, – "слуга народа" Роман Бондарчук.