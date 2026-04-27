26 апреля в Дарницком районе Киева компания из трех подростков устроила ночную гонку на автомобиле Ford, который один из них взял без разрешения у родственников. Впоследствии видео этого события распространили в соцсетях.

Об этом сообщает полиция Киева.

О событии патрульным сообщила заявительница, которая рассказала, что ее 17-летний внук взял без разрешения их автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Инспекторы выяснили, что автомобиль уехал из Киева в область. Там его обнаружили полицейские районного управления и начали преследование.

Водитель не выполнял законные требования полицейских об остановке и пытался скрыться. Автомобиль остановили уже в Киеве, когда он двигался по Бориспольскому шоссе навстречу транспортному потоку. Водитель задержан.

Несовершеннолетний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения и осмотр на приборе Драгер это подтвердил — 1,27 промилле.

Также полицейские установили, что парень уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения и лишен права управления по решению суда.

Следователи составили на несовершеннолетнего водителя админматериалы:

протокол по ч. 1 ст. 122–2 КУоАП (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;

протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;

протокол по ч. 5 ст. 126 КУоАП (Повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Действия подростка квалифицировали по ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и по ст. 382 (Неисполнение судебного решения) УКУ.

А на законных представителей всех троих подростков составили протоколы по ст. 184 (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КУоАП.

