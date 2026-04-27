14:55  27 апреля
На Полтавщине с крыши предприятия упал человек
14:42  27 апреля
Во Львове побит температурный рекорд 1954 года: -5,3 °C
11:45  27 апреля
На Черниговщине будут судить семейного врача из-за смерти 12-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2026, 20:40

Ночные гонки в Дарницком районе: подростки на украденном у родственников Ford убегали от полиции (ВИДЕО)

Читайте також українською мовою
Фото: Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

26 апреля в Дарницком районе Киева компания из трех подростков устроила ночную гонку на автомобиле Ford, который один из них взял без разрешения у родственников. Впоследствии видео этого события распространили в соцсетях.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews .

О событии патрульным сообщила заявительница, которая рассказала, что ее 17-летний внук взял без разрешения их автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Инспекторы выяснили, что автомобиль уехал из Киева в область. Там его обнаружили полицейские районного управления и начали преследование.

Водитель не выполнял законные требования полицейских об остановке и пытался скрыться. Автомобиль остановили уже в Киеве, когда он двигался по Бориспольскому шоссе навстречу транспортному потоку. Водитель задержан.

Несовершеннолетний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения и осмотр на приборе Драгер это подтвердил — 1,27 промилле.

Также полицейские установили, что парень уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения и лишен права управления по решению суда.

Следователи составили на несовершеннолетнего водителя админматериалы:

  • протокол по ч. 1 ст. 122–2 КУоАП (Невыполнение требования об остановке) КУоАП;
  • протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;
  • протокол по ч. 5 ст. 126 КУоАП (Повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Действия подростка квалифицировали по ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и по ст. 382 (Неисполнение судебного решения) УКУ.

А на законных представителей всех троих подростков составили протоколы по ст. 184 (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КУоАП.

Напомним, что в Ровно правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который угнал автомобиль знакомого , чтобы прокатиться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все видео »
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Все блоги »