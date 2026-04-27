27 квітня 2026, 20:35

Вбивство Андрія Парубія: у Львові перед засіданням замінували суд

Фото: кадр з відео/Новини.LIVE
У Львові на 27 квітня було заплановане судове засідання по справі про вбивство Андрія Парубія. Проте правоохоронці отримали повідомлення про замінування будівлі

Про це повідомляють "Новини.LIVE", передає RegioNews.

Зазначається, що поліції повідомили про замінування суду. На місці інциденту працюють правоохоронці, вибухотехніки. Триває перевірка. Це сталось якраз перед засіданням у справі щодо вбивства колишнього голови парламенту Андрія Парубія.

Слід зазначити, що раніше суд продовжив підозрюваному Михайлу Сцельникову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 травня без права внесення застави.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі" та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

У грудні суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві Парубія.

