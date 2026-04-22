22 апреля 2026, 18:55

Убийство Фарион: обвиняемый Зинченко пытался повеситься

В Шевченковском суде Львова состоялось очередное заседание по делу обвиняемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Во время заседания обвиняемый попытался совершить самоубийство

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Обвиняемый в убийстве языковеда Вячеслав Зинченко заявил, что с 17 апреля он голодает. Также прямо в зале он попытался совершить самоубийство: повеситься на футболке.

Вячеслава Зинченко в зал суда вели нацгвардейцы. Также перед судом собрались две группы людей. Одна группа людей требовала "Довичное", а другая - "Зинченко - свободу".

Голодание обвиняемого

Судья Петр Невойт объявил, что в суд поступило ходатайство, в котором говорится, что 20 апреля 2026 года Зинченко объявил голодовку. Обвиняемый заявил, что его права нарушают. Он в очередной раз заявил, что не убивал Ирину Фарион.

Вячеславу Зинченко продлили содержание под стражей без права на залог еще на 60 суток.

Убийство Ирины Фарион

19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на жизнь политики Ирины Фарион. Она получила смертельное ранение, после чего была доставлена в больницу, где она скончалась от ранений. В результате расследования был задержан подозреваемый в убийстве — Вячеслав Зинченко, 18-летний юноша, которому предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства.

Согласно официальным данным, Зинченко убил Фарион по заказу российских спецслужб, а его действия связаны с пророссийскими взглядами. В декабре 2024 года была изменена квалификация преступления, а дело было направлено в суд.

