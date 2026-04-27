В Ровенской области пьяный мужчина порезал двух прохожих

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области сообщили о подозрении напавшему на прохожих мужчине. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 января вблизи магазина по улице Героев Небесной Сотни. 26-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что незнакомец напал на ее мужа.

Как выяснили правоохранители, между тремя жителями произошла ссора. Пьяный 50-летний мужчина ножом ударил двух 29-летних прохожих. Одного он ударил в грудную клетку, а другого – в голову. К счастью, угрозы жизни пострадавших нет.

"50-летнего злоумышленника задержали в порядке ст.208 УПК Украины. При процессуальном руководстве прокуратуры следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины и ч. 1 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УК Украины", - сообщили в полиции.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

