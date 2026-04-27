Дом, авто и наличные: ВАКС арестовал имущество руководителя областного ТЦК

Фото: из открытых источников

27 апреля Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение суда с января. Речь идет о решении, которым признаны необоснованными активы, которыми пользуется семья бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП

Об этом сообщает НАБУ и САП, передает RegioNews.

Известно, что у семьи бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП имущество признали необоснованными активами. Это, в частности:

дом с земельным участком;

два автомобиля, зарегистрированных на жену должностного лица;

20 тыс. долларов США, которые он приобрел вместе с женой.

При этом решением суда взыскали дом с землей, а также стоимость одного из автомобилей в размере 786 300 гривен. Суд согласился с доводами прокурора и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчиков.

Напомним, ранее журналисты рассказали, что теща руководителя киевского управления Киберполиции Вячеслава Кулиуша сразу после его развода стала владелицей элитной недвижимости в Одессе и начала строительство имения у моря.