На Днепропетровщине мужчина погиб под колесами

В Днепровском районе Кривого Рога полиция сообщила о подозрении водителя, сбившего пешехода. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Авария произошла 3 апреля. Предварительно, 55-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter выполнял маневр поворота налево наехал на пешехода. В результате аварии пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Несколько дней медики боролись за жизнь мужчины. К сожалению, спасти его не удалось: он скончался в больнице.

"27 апреля на основании собранных доказательств следователи сообщили водителю о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в городе Кицмань 58-летний водитель Mercedes-Benz сбил насмерть 36-летнюю женщину. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора.