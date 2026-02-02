Обіцяв вплив на ТЦК: на Львівщині депутат заробляв на ухилянтах

Фото: прокуратура

53-річному депутату у Львівській області повідомили про підозру. Йдеться про схему отримання прибутку від військовозобов’язаного за сприяння в уникненні мобілізації

Про це повідомляє прокуратура Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, депутат переконав чоловіка, що має достатньо зв'язків, щоб вплинути на посадовців 1 відділу Стрийського РТЦК та СП, а також на членів військово-лікарської комісії однієї з лікарень Стрийщини.

За 5 500 доларів США колишній депутат обіцяв вирішити питання зняття військовозобов’язаного з розшуку та оновлення його військово-облікових документів. Також він планував схему з впливом на членів ВЛК, щоб його "клієнт" отримав потрібний документ. Завдяки цьому 29-річний львів'янин зміг би отримати бронювання та уникнути мобілізації.

Депутата затримали під час отриманні частини суми. Тепер за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.