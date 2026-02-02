15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
11:20  02 лютого
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 12:20

Обіцяв вплив на ТЦК: на Львівщині депутат заробляв на ухилянтах

02 лютого 2026, 12:20
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

53-річному депутату у Львівській області повідомили про підозру. Йдеться про схему отримання прибутку від військовозобов’язаного за сприяння в уникненні мобілізації

Про це повідомляє прокуратура Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, депутат переконав чоловіка, що має достатньо зв'язків, щоб вплинути на посадовців 1 відділу Стрийського РТЦК та СП, а також на членів військово-лікарської комісії однієї з лікарень Стрийщини.

За 5 500 доларів США колишній депутат обіцяв вирішити питання зняття військовозобов’язаного з розшуку та оновлення його військово-облікових документів. Також він планував схему з впливом на членів ВЛК, щоб його "клієнт" отримав потрібний документ. Завдяки цьому 29-річний львів'янин зміг би отримати бронювання та уникнути мобілізації.

Депутата затримали під час отриманні частини суми. Тепер за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура ТЦК депутат Львівська область
На Житомирщині викрили працівників ТЦК на хабарях: "продавали" свободу від призову
30 січня 2026, 14:55
Зняти з розшуку та пройти ВЛК: на Львівщині викрили чергову схему впливу на посадовців ТЦК
30 січня 2026, 13:35
На Черкащині викрили чиновників ТЦК, які за хабарі видаляли дані з "Оберігу"
29 січня 2026, 22:25
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Познайомились онлайн: на Волині чоловік вдавав із себе підлітка та розбещував 12-річну дівчинку
02 лютого 2026, 16:15
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
02 лютого 2026, 15:59
На Рівненщині директор коледжу із донькою заробив мільйони на ухилянтах
02 лютого 2026, 15:45
Голова Нацполіції анонсував створення в Україні реєстру дронів. Чому це не допоможе
02 лютого 2026, 15:38
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 15:19
ГРВІ на Дніпропетровщині: понад 10 тисяч хворих, перевищено епідпоріг у двох містах
02 лютого 2026, 14:46
Смерть дитини у Буковинському інтернаті: медсестрі повідомили про підозру
02 лютого 2026, 14:28
Біля Покровська українські дрони врятували військових від полону
02 лютого 2026, 14:15
ДТП на трасі на Хмельниччині: троє травмованих, серед них – 2-річна дитина
02 лютого 2026, 14:03
Увірвалися в номер та побили: в Одесі троє чоловіків пограбували клієнта готелю
02 лютого 2026, 13:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »