13:18  30 января
В Киеве будут судить водителя Porsche, устроившего стрельбу после пьяного ДТП
10:40  30 января
В Одесской области женщина еда не утонула в лимане, спасая свою собаку
09:36  30 января
После 9 дней без света: в Киеве соседи поссорились из-за зарядки электрокара из окна
30 января 2026, 13:35

Снять с розыска и пройти ВВК: на Львовщине разоблачили очередную схему влияния на чиновников ТЦК

30 января 2026, 13:35
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили жителя Стрыйского района, который за деньги обещал повлиять на чиновников ТЦК и медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что 53-летний фигурант получил от военнообязанного 153 тысячи гривен. За эти средства он гарантировал снятие мужчины с розыска и беспрепятственное прохождение военно-врачебной комиссии. "Клиент" планировал обновить документы, чтобы официально трудоустроиться и получить бронирование от мобилизации.

Злоумышленника задержали 22 января в городе Жидачев сразу после получения всей суммы. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Днепропетровской области. Во время обысков у главы военно-врачебной комиссии (ВЛК) при местном ТЦК обнаружили более 300 тыс. долларов.

Львовская область уклонение от мобилизации ТЦК ВВК задержание взятка
