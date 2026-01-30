Фото: полиция

Правоохранители разоблачили жителя Стрыйского района, который за деньги обещал повлиять на чиновников ТЦК и медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что 53-летний фигурант получил от военнообязанного 153 тысячи гривен. За эти средства он гарантировал снятие мужчины с розыска и беспрепятственное прохождение военно-врачебной комиссии. "Клиент" планировал обновить документы, чтобы официально трудоустроиться и получить бронирование от мобилизации.

Злоумышленника задержали 22 января в городе Жидачев сразу после получения всей суммы. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Днепропетровской области. Во время обысков у главы военно-врачебной комиссии (ВЛК) при местном ТЦК обнаружили более 300 тыс. долларов.