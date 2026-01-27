Взятка за снятие с розыска: в Тернопольской области чиновника ТЦК взяли под стражу

Фото: Национальная полиция

В Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 266 240 гривен.

Как сообщают правоохранители, в пятницу, 23 января, полицейские совместно с оперативниками Службы безопасности задержали военнослужащего ТЦК непосредственно при получении трех тысяч долларов США неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.

На основании собранных улик следователи объявили фигуранту подозрение.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Тернополе за нарушение прав гражданина во время мобилизации к административной ответственности привлекли должностного лица ТЦК. Отмечается, что работник ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина. Суд признал его виновным и оштрафовал на 34 тысяч гривен.