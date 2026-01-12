Пограничники Львовщины рассказали, почему сейчас не стоит идти в горы

фото: ГПСУ

Зимняя стихия покрыла приграничные районы Львовской области плотным снежным покровом. Морозная погода, порывистый ветер и низкая видимость создают условия повышенного риска для туристов

Как передает RegioNews, об этом предупреждают пограничники Львовской области.

"Призываем граждан быть максимально осторожными и воздержаться от туристических походов в пограничные, ведь при таких обстоятельствах каждый шаг может представлять угрозу жизни и здоровью. Зимние пейзажи сейчас лучше созерцать из тепла и безопасности дома", – говорится в сообщении ГПСУ.

В то же время, Государственная пограничная служба Украины последовательно внедряет инновационные решения, ориентируясь на стандарты ЕС и практики НАТО.

"Современные системы фото- и видеонаблюдения позволяют пограничникам надежно контролировать даже самые отдаленные и труднодоступные участки государственной границы независимо от погоды", – отмечают пограничники.

