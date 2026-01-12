В Украине из-за перебоев электроснабжения "легли" реестры Минюста
Массовые перебои с электроснабжением привели к остановке работы реестров, держателем которых Министерство юстиции Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Национальных информационных систем в соцсети Facebook.
"В связи с перебоями электроснабжения на одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины", – говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что сейчас продолжаются мероприятия по восстановлению и стабилизации электроснабжения.
Ранее мы сообщали о том, как отключат свет в Украине 12 января. Об этом рассказали в Укрэнерго.
