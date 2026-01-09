12:48  09 января
На Сумщине мужчина в течение 5 лет насиловал внучку: ему грозит пожизненное
11:26  09 января
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 14:04

Появились фото обломков "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину

09 января 2026, 14:04
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

СБУ продемонстрировала обломки «Орешника», которым россияне атаковали Львовщину и квалифицирует этот удар как военное преступление

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовщине в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник".

фото: СБУ

Среди найденных деталей:

блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);

запчасти по двигательной установке;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и т.д.

фото: СБУ

"Соответствующие обломки имеют статус доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы. Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны России", – говорится в сообщении.

фото: СБУ

По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" среднего радиуса действия класса "земля-земля" с российского полигона "Капустин Яр".

Как сообщалось, вечером 8 января армия РФ нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львовской области, применив баллистическую ракету, которая двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область атака РФ Орешник СБУ фото
Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине: что известно
09 января 2026, 09:28
Во Львовской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку
09 января 2026, 08:27
На Львовщине будут судить наркодельца, бегавшего от правосудия восемь лет
08 января 2026, 18:35
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
09 января 2026, 14:21
Российский дрон попал в частный дом в Дружковке
09 января 2026, 14:11
Взятка кроссовером: должностному лицу Ровенского ТЦК объявили подозрение
09 января 2026, 13:57
Избил и пытался изнасиловать: во Львовской области мужчина набросился на 14-летнюю
09 января 2026, 13:55
Житель Закарпатья за 4000 долларов организовал побег в Венгрию для 23-летнего киевлянина
09 января 2026, 13:54
Украинские пограничники уничтожили почти три десятка вражеских дронов в Сумской и Николаевской областях
09 января 2026, 13:34
На Волыни нашли мертвым 18-летнего парня: полиция выясняет обстоятельства
09 января 2026, 13:29
В Тернопольской области мужчина незаконно проник в магазин: что ему грозит
09 января 2026, 13:25
В Житомире иномарка сбила пенсионерку
09 января 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »