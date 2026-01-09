Появились фото обломков "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину

иллюстративное фото: из открытых источников

СБУ продемонстрировала обломки «Орешника», которым россияне атаковали Львовщину и квалифицирует этот удар как военное преступление

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовщине в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник".

фото: СБУ

Среди найденных деталей:

блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);

запчасти по двигательной установке;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и т.д.

фото: СБУ

"Соответствующие обломки имеют статус доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы. Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны России", – говорится в сообщении.

фото: СБУ

По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" среднего радиуса действия класса "земля-земля" с российского полигона "Капустин Яр".

Как сообщалось, вечером 8 января армия РФ нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львовской области, применив баллистическую ракету, которая двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час.