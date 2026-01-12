14:22  12 січня
12 січня 2026, 13:34

Прикордонники Львівщини розповіли, чому зараз не варто йти в гори

12 січня 2026, 13:34
фото: ДПСУ
Зимова стихія вкрила прикордонні райони Львівщини щільним сніговим покривом. Морозна погода, поривчастий вітер і низька видимість створюють умови підвищеного ризику для туристів

Як передає RegioNews, про це попереджають прикордонники Львівщини.

"Закликаємо громадян бути максимально обережними та утриматися від туристичних походів у прикордонні, адже за таких обставин кожен крок може становити загрозу життю й здоров’ю. Зимові пейзажі нині краще споглядати з тепла й безпеки домівки", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Водночас Державна прикордонна служба України послідовно впроваджує інноваційні рішення, орієнтуючись на стандарти ЄС та практики НАТО.

"Сучасні системи фото- й відеоспостереження дають змогу прикордонникам надійно контролювати навіть найвіддаленіші та важкодоступні ділянки державного кордону незалежно від погоди", – зазначають прикордонники.

Нагадаємо, у Львівській області на кордоні з Польщею затримали мікроавтобус, заповнений наркотиками. Інцидент стався наприкінці 2025 року.

