Избил и пытался изнасиловать: во Львовской области мужчина набросился на 14-летнюю

Иллюстративное фото

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Это произошло в городе Бориславе. 14-летняя девушка шла домой, когда мужчина напал на нее и ударил ее несколько раз по лицу. Затем он пытался ее изнасиловать. Девушка сопротивлялась. Она кричала и это услышали прохожие. Они пришли на помощь и оттащили от нее злоумышленника и впоследствии позвонили в полицию.

"Следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Дрогобычской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 - ч.3 ст.152 (Покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок.

Напомним, Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.