12:48  09 января
На Сумщине мужчина в течение 5 лет насиловал внучку: ему грозит пожизненное
11:26  09 января
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 13:55

Избил и пытался изнасиловать: во Львовской области мужчина набросился на 14-летнюю

09 января 2026, 13:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

58-летний житель Львовщины, неоднократно испытывавший проблемы с законом, набросился на подростка. Он пытался изнасиловать 14-летнюю девушку

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Это произошло в городе Бориславе. 14-летняя девушка шла домой, когда мужчина напал на нее и ударил ее несколько раз по лицу. Затем он пытался ее изнасиловать. Девушка сопротивлялась. Она кричала и это услышали прохожие. Они пришли на помощь и оттащили от нее злоумышленника и впоследствии позвонили в полицию.

"Следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Дрогобычской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 - ч.3 ст.152 (Покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок.

Напомним, Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
педофил дети Львовская область
На Днепропетровщине мужчина из ВИЧ изнасиловал малолетнюю девочку
30 декабря 2025, 21:55
Ребенок звал за помощью: на Львовщине мать оставила 8-летнюю дочь с полуторамесячным младенцем в закрытой квартире
29 декабря 2025, 20:50
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
09 января 2026, 14:21
Российский дрон попал в частный дом в Дружковке
09 января 2026, 14:11
Появились фото обломков "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину
09 января 2026, 14:04
Взятка кроссовером: должностному лицу Ровенского ТЦК объявили подозрение
09 января 2026, 13:57
Житель Закарпатья за 4000 долларов организовал побег в Венгрию для 23-летнего киевлянина
09 января 2026, 13:54
Украинские пограничники уничтожили почти три десятка вражеских дронов в Сумской и Николаевской областях
09 января 2026, 13:34
На Волыни нашли мертвым 18-летнего парня: полиция выясняет обстоятельства
09 января 2026, 13:29
В Тернопольской области мужчина незаконно проник в магазин: что ему грозит
09 января 2026, 13:25
В Житомире иномарка сбила пенсионерку
09 января 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »