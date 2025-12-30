13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
30 декабря 2025, 12:07

Во Львовской области на границе с Польшей задержали микроавтобус, заполненный наркотиками

30 декабря 2025, 12:07
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В пункте пропуска «Шегини» пограничники 7 пограничного Карпатского отряда совместно с СБУ Львовской области разоблачили масштабный канал ввоза наркосодержащих веществ в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатором схемы оказался 28-летний житель Калушского района Ивано-Франковской области, привлекший к противоправной деятельности своего 23-летнего земляка. Для перевозки контрабанды мужчины использовали свой микроавтобус, задействованный в международных перевозках.

Злоумышленник заранее договаривался о закупке наркотического вещества – кратому в одной из стран ЕС, подробно инструктировал водителя по маршруту, времени и месту передачи "товару". Особое внимание уделялось маскировке.

Свертки спрятали под сумками и чемоданами с личными вещами пассажиров на дне багажного отделения автомобиля.

В ходе углубленного осмотра микроавтобуса Mercedes было обнаружено более 614 кг кратома. Стоимость этого вещества может достигать 4 млн. гривен.

Злоумышленников задержали. Обеим фигурантам избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, во Львовской области мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет. Инцидент произошел в начале декабря.

Львовская область наркотики ГПСУ пограничники фото
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
