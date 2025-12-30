Во Львовской области на границе с Польшей задержали микроавтобус, заполненный наркотиками
В пункте пропуска «Шегини» пограничники 7 пограничного Карпатского отряда совместно с СБУ Львовской области разоблачили масштабный канал ввоза наркосодержащих веществ в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Организатором схемы оказался 28-летний житель Калушского района Ивано-Франковской области, привлекший к противоправной деятельности своего 23-летнего земляка. Для перевозки контрабанды мужчины использовали свой микроавтобус, задействованный в международных перевозках.
Злоумышленник заранее договаривался о закупке наркотического вещества – кратому в одной из стран ЕС, подробно инструктировал водителя по маршруту, времени и месту передачи "товару". Особое внимание уделялось маскировке.
Свертки спрятали под сумками и чемоданами с личными вещами пассажиров на дне багажного отделения автомобиля.
В ходе углубленного осмотра микроавтобуса Mercedes было обнаружено более 614 кг кратома. Стоимость этого вещества может достигать 4 млн. гривен.
Злоумышленников задержали. Обеим фигурантам избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, во Львовской области мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет. Инцидент произошел в начале декабря.