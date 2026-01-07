Во Львовской области разоблачили таможенника, который требовал взятки за быстрое оформление продуктов

Фото: полиция

Во Львовской области разоблачили на взяточничестве заместителя начальника отдела отдела таможенного оформления одного из постов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Чиновник брал деньги за быстрое оформление скоропортящихся продуктов (зелень, салаты, рукокола и прочее).

Следователи выяснили, что таможенник требовал взятки у представителя частного предприятия. За деньги он обещал не создавать искусственных препятствий при проверках и максимально ускорить растаможку товара. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения взяток на общую сумму более 35 тысяч гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и получении взятки. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним, на взяточничестве задержан чиновник автомобильной службы воинской части Госпогранслужбы Украины – он требовал 10% "отката" за поставку запчастей для воинских частей.