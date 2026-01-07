14:56  07 января
07 января 2026, 13:35

Брал деньги за растаможку: на Львовщине таможенника задержали на взяточничестве

07 января 2026, 13:35
Фото: полиция
Во Львовской области разоблачили на взяточничестве заместителя начальника отдела отдела таможенного оформления одного из постов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Чиновник брал деньги за быстрое оформление скоропортящихся продуктов (зелень, салаты, рукокола и прочее).

Следователи выяснили, что таможенник требовал взятки у представителя частного предприятия. За деньги он обещал не создавать искусственных препятствий при проверках и максимально ускорить растаможку товара. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения взяток на общую сумму более 35 тысяч гривен.

Брал деньги за растаможку: на Львовщине таможенника задержали на взяточничестве

Чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и получении взятки. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Во Львовской области разоблачили таможенника, который требовал взятки за быстрое оформление продуктов

Напомним, на взяточничестве задержан чиновник автомобильной службы воинской части Госпогранслужбы Украины – он требовал 10% "отката" за поставку запчастей для воинских частей.

