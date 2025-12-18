Во Львовской области автомобиль врезался в грузовик: двое пострадавших

Фото: полиция

ДТП произошло 17 декабря около 18:00 между городом Великие Мосты и селом Боянец Шептицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение автомобиля Audi А4 под управлением 18-летнего жителя Шептицкого района и грузовика MAN под управлением 52-летнего львовянина.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 18-летний житель Шептицкого района, получили травмы. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 17 декабря на Львовщине минивэн столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии водитель минивэна получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.