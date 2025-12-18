Смертельна ДТП на Львівщині: мінівен зіткнувся з мікроавтобусом

08:26  18 грудня
Фото: Національна поліція
На Львівщині внаслідок зіткнення з мікроавтобусом загинув водій мінівена – поліцейські встановлюють обставини події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 17 грудня близько 07:30 на автодорозі "Стрий-Тернопіль".

За попередніми даними, 35-річний водій мінівена Peugeot Partner зіткнувся з мікроавтобусом під керуванням 50-річного мешканця Івано-Франківської області.

У результаті аварії водій мінівена зазнав важких травм і був госпіталізований до реанімації, де згодом помер.

За фактом ДТП поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Рівненській області сталася потрійна ДТП. 24-річний водій BMW, обганяючи інше авто, перетнув суцільну смугу та виїхав на зустрічну, де спочатку зіткнувся з Volkswagen Tiguan, а потім – із зустрічним Hyundai Kona, за кермом якого була 40-річна жінка. Внаслідок аварії водія та пасажирку BMW, а також водійку Hyundai госпіталізували з травмами.

