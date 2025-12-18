08:56  18 декабря
18 декабря 2025, 08:28

На Буковине ветераны заявили о возможном мошенничестве во время протезирования

18 декабря 2025, 08:28
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Буковине правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту возможного мошенничества во время протезирования военнослужащих

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Производство открыто по коллективному обращению ветеранов.

По предварительной информации, речь идет о возможных неправомерных действиях филиала частного предприятия в Черновицкой области, специализирующегося на изготовлении ортопедической обуви и протезно-ортопедических изделий.

Как сообщило местное издание C4, ветераны заявили о некачественных изделиях, ухудшении состояния здоровья и о "фантомных" протезах, которые по документам якобы были получены, но фактически – отсутствуют.

"Куксоприемная гильза изложена некачественно и мне это очень мешало. Функции ходьбы нарушались. После чего я был вынужден делать себе МРТ и продолжать лечение в реабилитационном центре.По моей просьбе переделать куксоприемную гильзу, мне дали резкий ответ. Такую, что я обратился в другое предприятие. Там мне сделали протез, я хожу", – рассказал ветеран Николай Калинов, потерявший ногу во время боевых действий.

Бывший военный Виталий Бакрев добавил, что протеза не получил, хотя по документам он был изготовлен и передан клиенту. Он утверждает, что под актами приема-передачи у данной компании стоят поддельные подписи.

Сведения о возможном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Напомним, в Сумской области мошенник продал военному авто, которого не существует. Мужчина перечислил злоумышленнику 123 тысяч гривен. Через полторы недели продавец перестал отвечать на сообщения и звонки.

прокуратура расследование ветераны предприятие Черновицкая область мошенничество протезы
17 декабря 2025
