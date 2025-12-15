17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2025, 20:42

Військовий оркестр Волині вшанував пам’ять Степана Гіги на львівській церемонії

15 грудня 2025, 20:42
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Військові музиканти Волинського прикордонного загону долучилися до церемонії прощання з видатним українським артистом у Львові

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Військовий оркестр Волинського прикордонного загону взяв участь у церемонії прощання з Народним артистом України Степаном Гігою, яка відбулася сьогодні у Львові. До участі у заході військових музикантів запросив ветеран прикордонної служби Сергій Шевчук.

Степан Гіга відомий як український співак і композитор, який залишив помітний слід у культурному житті країни. Під час церемонії оркестр виконав музичні твори, що супроводжували останні почесті для митця, віддаючи шану його творчості та життю.

Військовий оркестр виконує останню шану митцю

Начальник військового оркестру Петро Лукавий зазначив, що для музикантів це було одночасно велика честь і важкий момент. Він підкреслив, що Степан Гіга завжди підтримував українських воїнів і був другом прикордонників, тож участь у церемонії мала особливе значення для колективу.

Церемонія у Львові зібрала рідних, колег та шанувальників митця. Присутні віддали данину пам’яті його життю та творчості, висловивши співчуття родині та близьким.

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня у віці 66 років після тривалої хвороби. З 19 листопада він перебував у лікарні. Його смерть стала помітною трагічною подією для культурного життя Львова та всієї країни, а прощання з артистом об’єднало містян, колег і шанувальників його творчості.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Степан Гіга похорон церемонія прощання Львів Личаківське кладовище народний артист
У Львові на Личаківському кладовищі під легендарну пісню співака попрощалися зі Степаном Гігою
15 грудня 2025, 18:38
Сумщина попрощалася з поліцейським Артемом Щербаком, який загинув на Донеччині
14 грудня 2025, 12:45
Стало відомо, коли та де попрощаються зі Степаном Гігою
13 грудня 2025, 14:49
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
В Одесі поступово відновлюють мобільний зв’язок
15 грудня 2025, 21:55
Євросоюз поставив Україні обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів
15 грудня 2025, 21:20
Міністерство оборони Туреччини повідомляє про збитий дрон над Чорним морем
15 грудня 2025, 21:07
Продавали дітей за 70 тис. євро: українську "координаторку сурогатного бізнесу" екстрадували з Німеччини
15 грудня 2025, 20:26
На Сумщині поліцейські врятували 86-річну мешканку з прифронтового міста
15 грудня 2025, 20:12
Зеленський заявив про різні позиції України та США щодо поділу територій
15 грудня 2025, 20:09
У Кривому Розі 40-річний чоловік вкрав авто та потрапив на ньому у ДТП
15 грудня 2025, 19:57
Смертельна бійка на вулицях: у Дніпрі судили чоловіка, який вбив перехожого
15 грудня 2025, 19:55
За тиждень енергетики повернули світло понад 1 млн родин після обстрілів
15 грудня 2025, 19:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »