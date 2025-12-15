Фото: ДПСУ

Військові музиканти Волинського прикордонного загону долучилися до церемонії прощання з видатним українським артистом у Львові

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Військовий оркестр Волинського прикордонного загону взяв участь у церемонії прощання з Народним артистом України Степаном Гігою, яка відбулася сьогодні у Львові. До участі у заході військових музикантів запросив ветеран прикордонної служби Сергій Шевчук.

Степан Гіга відомий як український співак і композитор, який залишив помітний слід у культурному житті країни. Під час церемонії оркестр виконав музичні твори, що супроводжували останні почесті для митця, віддаючи шану його творчості та життю.

Військовий оркестр виконує останню шану митцю

Начальник військового оркестру Петро Лукавий зазначив, що для музикантів це було одночасно велика честь і важкий момент. Він підкреслив, що Степан Гіга завжди підтримував українських воїнів і був другом прикордонників, тож участь у церемонії мала особливе значення для колективу.

Церемонія у Львові зібрала рідних, колег та шанувальників митця. Присутні віддали данину пам’яті його життю та творчості, висловивши співчуття родині та близьким.

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня у віці 66 років після тривалої хвороби. З 19 листопада він перебував у лікарні. Його смерть стала помітною трагічною подією для культурного життя Львова та всієї країни, а прощання з артистом об’єднало містян, колег і шанувальників його творчості.