Зробив зауваження: на Львівщині водій отримав удар ножем від п'яного пішохода

Фото: Нацполіція

На Львівщині затримали зловмисника, який напав із ножем на водія вантажівки. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 5 грудня близько 17:30 на вулиці Глинській у місті Пустомити. 29-річний водій вантажівки вийшов із машини, щоб зробити зауваження нетверезому чоловіку. П'яний перехожий йшов проїзною частиною та спеціально не давав йому можливості проїхати.

У відповідь на зауваження водія п'яний чоловік дістав ніж та кілька разів його вдарив. У потерпілого діагностували різані рани плеча та гомілки. Правоохоронці знайшли зловмисника: ним виявився 32-річний місцевий житель.

"За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі невідомий чоловік погрожував людині гранатою. Так він відреагував на прохання дати грошей.