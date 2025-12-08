22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 21:20

Зробив зауваження: на Львівщині водій отримав удар ножем від п'яного пішохода

08 грудня 2025, 21:20
Фото: Нацполіція
На Львівщині затримали зловмисника, який напав із ножем на водія вантажівки. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 5 грудня близько 17:30 на вулиці Глинській у місті Пустомити. 29-річний водій вантажівки вийшов із машини, щоб зробити зауваження нетверезому чоловіку. П'яний перехожий йшов проїзною частиною та спеціально не давав йому можливості проїхати.

У відповідь на зауваження водія п'яний чоловік дістав ніж та кілька разів його вдарив. У потерпілого діагностували різані рани плеча та гомілки. Правоохоронці знайшли зловмисника: ним виявився 32-річний місцевий житель.

"За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі невідомий чоловік погрожував людині гранатою. Так він відреагував на прохання дати грошей.

