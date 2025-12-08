Зробив зауваження: на Львівщині водій отримав удар ножем від п'яного пішохода
На Львівщині затримали зловмисника, який напав із ножем на водія вантажівки. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 5 грудня близько 17:30 на вулиці Глинській у місті Пустомити. 29-річний водій вантажівки вийшов із машини, щоб зробити зауваження нетверезому чоловіку. П'яний перехожий йшов проїзною частиною та спеціально не давав йому можливості проїхати.
У відповідь на зауваження водія п'яний чоловік дістав ніж та кілька разів його вдарив. У потерпілого діагностували різані рани плеча та гомілки. Правоохоронці знайшли зловмисника: ним виявився 32-річний місцевий житель.
"За процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - повідомили в поліції.
