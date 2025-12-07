В Днепре мужчина с гранатой угрожал прохожим

Фото: Нацполиция

В Днепре мужчина угрожал прохожим на остановке общественного траанспорта. У него в руках была граната

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам свидетелей, к мужчине подошел прохожий и попросил денег. Человек в зеленой куртке отреагировал агрессивно: он начал ругаться и толкаться. Впоследствии он достал из кармана гранату и начал угрожать.

Прохожий, просящий денег, просто убежал. Агрессор спокойно сел в троллейбус и уехал. Предполагают, что он был военным, но эта информация не подтверждена.

Напомним, в Прикарпатье 13-летний парень взорвал гранату в доме. Трагедия произошла 21 ноября. По предварительным данным, подросток нашел в помещении гранату Ф-1 и привел ее в действие. От полученных травм юноша погиб на месте. Его 37-летнего отчима госпитализировали в тяжелом состоянии, однако через несколько дней он скончался в больнице.