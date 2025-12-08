Фото: з відкритих джерел

Поліція встановила чотирьох учасників нападу на артистів ансамблю «Гуцулія», три з яких уже під слідством

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

Чотири молодики вчинили напад на артистів ансамблю "Гуцулія", повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Клименко. Серед підозрюваних двоє – 21-річні, а також ще двоє хлопців – 17 та 18 років. Трьом вже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб, а четвертий наразі переховується, тож повідомлення про підозру вручено його батьку.

Одному з підозрюваних суд обрав цілодобовий домашній арешт. Аналогічне клопотання щодо інших учасників інциденту подано до суду за ініціативи поліції. Дії працівників Управління поліції охорони, які прибули на місце події, наразі перевіряє Головна інспекція Нацполіції. Очікується офіційний висновок службового розслідування, який визначить подальші рішення керівництва.

Міністр підкреслив, що напад на людей є злочином і не має виправдань ні за віком, ні за обставинами. Він наголосив, що кожен, хто обирає шлях насильства, нестиме відповідальність згідно з законом.

Правоохоронці продовжують слідство і закликають свідків надати будь-яку корисну інформацію, що допоможе встановити всі обставини інциденту та притягнути винних до відповідальності.

