Фото из открытых источников

Представители Михаила Клименко сообщили, что его больше нет с нами. Раньше он долгое время находился в коме

Такое сообщение появилось на официальной странице артиста, передает RegioNews.

Долгое время Михаил Клименко болел туберкулезным менингитом. По болезни он находился в коме. Теперь представители артиста сообщили, что утром 7 декабря его сердце перестало биться. Ушел из жизни певец на 39 году жизни.

Группа Adam Михаил Клименко основала с Сашей Норовой в 2015 году. Также среди участников проекта - Максим Козаченко (гитара), Андрей Гриценко (барабаны), Вячеслав Шевченко (звук). Наибольшую популярность группа получила благодаря композициям "Медленно" и "Ау Ау".

Напомним, ранее сообщалось, что фронтмен группы Adam Михаил Клименко уже два месяца боролся с тяжелой болезнью (туберкулезным менингитом). Отмечалось, что артист в реанимации и находился в коме. В сети сообщалось об открытии сбора. Впоследствии его жена обращалась к людям и благодарила за поддержку, говоря, что надеется, что ее муж откроет глаза.