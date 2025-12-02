13:30  02 грудня
02 грудня 2025, 19:10

У Львові встановили новорічну ялинку: святкове відкриття вже цієї п’ятниці - відео

02 грудня 2025, 19:10
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Львові офіційно встановили новорічну ялинку, яка стане центральною святковою атракцією цього року. Ялинку висотою 14 метрів подарувала місту родина Пашечко з Сокільників. Дерево має 18 років і стало символом щедрості та єдності

Про це повідомили в Львівській міській раді, передає RegioNews.

На конкурс наданих ялинок було подано понад 15 заявок від мешканців Львова та Львівської громади. Однак саме це дерево здобуло перемогу завдяки своїй красі, висоті та можливості безпечно зрізати його.

"Кожна ялинка має свою історію. Це дерево не просто дерево — це ціла історія про пам'ять, щедрість і бажання ділитися чимось сокровенним", — зазначила Марта Бешлей, керівниця управління культури Львова.

Ялинка розпочала свій шлях у 2007 році як маленьке деревце заввишки близько метра, яке спочатку стояло в квартирі на Сихові. Влітку воно було пересаджено до Сокільників, де росло разом з внуками родини.

Ольга Пашечко, власниця ялинки, поділилася, що родина традиційно прикрашала дерево на Різдво, і з часом воно стало настільки великим, що могло становити небезпеку для навколишніх будинків під час сильних вітрів. Тому і виникла ідея подарувати його місту: "Ми дуже щасливі, що можемо подарувати цю ялинку львів’янам і привнести святкову радість".

Святкове відкриття ялинки відбудеться вже цієї п’ятниці, 8 грудня, о 18:00 на площі перед Оперним театром. Львів'ян і гостей міста запрошують приєднатися до урочистої церемонії.

Це вже стало традицією, що місто влаштовує святкове відкриття ялинки на передодні Дня Святого Миколая, і цей рік не є винятком. Тож 12-метрова красуня на площі перед театром буде радувати городян і туристів впродовж усього святкового сезону.

Львів ялинка
01 грудня 2025
07 серпня 2025
