18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
01 декабря 2025, 16:56

Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы

01 декабря 2025, 16:56
иллюстративное фото: из открытых источников
В городе Льва во время Церемонии награждения подытожили год Львова в статусе Молодежной столицы Европы 2025 и объявили новую Молодежную столицу Европы 2028 — город Подгорица

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Основной частью Церемонии стала передача титула Молодежной столицы Европы 2026 норвежскому городу Тромсе. Представители Тромсе получили символический ключ и статуэтку украинского художника Сергея Майдукова, посвященные свету и стойкости молодежи.

В то же время финалистами на титул Молодежной столицы Европы 2028 года стали:

  • Кишинев (Молдова);
  • Подгорица (Черногория);
  • Паралимные (Кипр);
  • Люварден (Норвегия);
  • Пряник (Болгария).

После презентации финалистов объявила название город-победителя – Подгорица, официально получивший титул Молодежной столицы Европы 2028 года.

Напомним, в 2022 году Львов стал первым украинским городом, получившим статус Молодежной столицы Европы.

Как сообщалось, в 2023 году Львов вошел в топ-100 самых опасных городов Европы по уровню преступности. Об этом свидетельствуют данные Numbeo.

рейтинг Львов общество города
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
