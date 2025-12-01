Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы

иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Льва во время Церемонии награждения подытожили год Львова в статусе Молодежной столицы Европы 2025 и объявили новую Молодежную столицу Европы 2028 — город Подгорица

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Основной частью Церемонии стала передача титула Молодежной столицы Европы 2026 норвежскому городу Тромсе. Представители Тромсе получили символический ключ и статуэтку украинского художника Сергея Майдукова, посвященные свету и стойкости молодежи.

В то же время финалистами на титул Молодежной столицы Европы 2028 года стали:

Кишинев (Молдова);

Подгорица (Черногория);

Паралимные (Кипр);

Люварден (Норвегия);

Пряник (Болгария).

После презентации финалистов объявила название город-победителя – Подгорица, официально получивший титул Молодежной столицы Европы 2028 года.

Напомним, в 2022 году Львов стал первым украинским городом, получившим статус Молодежной столицы Европы.

