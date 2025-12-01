Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
В городе Льва во время Церемонии награждения подытожили год Львова в статусе Молодежной столицы Европы 2025 и объявили новую Молодежную столицу Европы 2028 — город Подгорица
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
Основной частью Церемонии стала передача титула Молодежной столицы Европы 2026 норвежскому городу Тромсе. Представители Тромсе получили символический ключ и статуэтку украинского художника Сергея Майдукова, посвященные свету и стойкости молодежи.
В то же время финалистами на титул Молодежной столицы Европы 2028 года стали:
- Кишинев (Молдова);
- Подгорица (Черногория);
- Паралимные (Кипр);
- Люварден (Норвегия);
- Пряник (Болгария).
После презентации финалистов объявила название город-победителя – Подгорица, официально получивший титул Молодежной столицы Европы 2028 года.
Напомним, в 2022 году Львов стал первым украинским городом, получившим статус Молодежной столицы Европы.
