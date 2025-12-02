На Львівщині прикордонники затримали 23-річного українця, який сховався у ніші для матраців у міжнародному потязі
Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону викрили порушника, який намагався перетнути кордон незаконно та з креативним, але провальним підходом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, 23-річний українець намагався сховатись у ніші для матраців у потягу "Запоріжжя-Перемишль" та уникнути прикордонного контролю.
Юнак приєднався до родини, матері та сестри, в одному з купе, сподіваючись таким чином залишитися непоміченим. Втім, його помітили прикордонники та затримали.
Тепер чоловіку загрожує штраф за спробу незаконного перетину кордону.
Як повідомлялось, на Львівщині чоловік утік до Польщі, поки прикордонник вийшов у туалет. Подія сталася 20 серпня 2025 року на пункті пропуску "Шегині".
