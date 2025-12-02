На Львовщине пограничники обнаружили почти 250 ювелирных изделий в пассажирском автобусе

Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Шегини" пограничники вместе с таможенниками обнаружили попытку незаконного вывоза ювелирных украшений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе осмотра пассажирского автобуса в конструктивной полости задней лестничной панели обнаружили около 250 единиц украшений – цепочки, кольца, браслеты, подвески, крестики и другие изделия из металлов.

Водитель рассказал, что пакет ему передали во Львове с просьбой доставить в Германию.

Примерная стоимость изъятого – около 300 тыс. грн.

Все украшения изъяли, таможенники составили протокол о нарушении.

