На Львівщині експодатківець за 1-1,5 тис. доларів допомагав чоловікам уникнути мобілізації

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили схему з уникнення від мобілізації, яку організував колишній працівник ГУ Державної податкової служби у Львівській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства посередник підшуковував "клієнтів" та скеровував їх до експодатківця. Той запевняв, що має вплив на військових посадовців одного із районних ТЦК та СП і може "вирішити питання" швидкого виготовлення фіктивних військово-облікових документів, оформлення відстрочки або навіть зняття особи з розшуку.

Далі чоловіків направляли до провідної спеціалістки ТЦК, яка обіцяла вплинути на рішення Комісії при ТЦК. Вона займалася передачею документів та організацією їх "погодження". У результаті фігурантам забезпечували незаконне оформлення відстрочки та фактичне уникнення від мобілізації.

За свої "послуги" учасники схеми брали від 1 до 1, 5 тисяч доларів США з кожного "клієнта".

Наразі задокументовано два епізоди отримання неправомірної вигоди.

За скоєне зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

