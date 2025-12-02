13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 13:19

На Львівщині експодатківець за 1-1,5 тис. доларів допомагав чоловікам уникнути мобілізації

02 грудня 2025, 13:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили схему з уникнення від мобілізації, яку організував колишній працівник ГУ Державної податкової служби у Львівській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства посередник підшуковував "клієнтів" та скеровував їх до експодатківця. Той запевняв, що має вплив на військових посадовців одного із районних ТЦК та СП і може "вирішити питання" швидкого виготовлення фіктивних військово-облікових документів, оформлення відстрочки або навіть зняття особи з розшуку.

Далі чоловіків направляли до провідної спеціалістки ТЦК, яка обіцяла вплинути на рішення Комісії при ТЦК. Вона займалася передачею документів та організацією їх "погодження". У результаті фігурантам забезпечували незаконне оформлення відстрочки та фактичне уникнення від мобілізації.

За свої "послуги" учасники схеми брали від 1 до 1, 5 тисяч доларів США з кожного "клієнта".

Наразі задокументовано два епізоди отримання неправомірної вигоди.

За скоєне зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомлялось, у Львівській області посадовці привласнили понад 10 млн грн на генераторах для військових. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область ухилення від мобілізації схема корупційна схема ДБР
У Львівській області зіткнулися легковики: троє постраждалих
02 грудня 2025, 11:14
На Львівщині в автобусі знайшли приховані ювелірні прикраси, які намагалися вивезти з України
02 грудня 2025, 09:54
На Львівщині пенсіонер напав на ТЦК та побив військового: як його покарали
01 грудня 2025, 10:55
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Ексрозвіднику Роману Червінському змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт
02 грудня 2025, 15:38
На Рівненщині чоловіка, що вбив батька, відправлять на примусове лікування
02 грудня 2025, 15:24
На Волині 15-річного хлопця затримали за вбивство пенсіонерки
02 грудня 2025, 14:55
На Запорізькому напрямку окупантам заважають наступати блекаути: що відомо
02 грудня 2025, 14:45
На Вінниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини
02 грудня 2025, 14:41
Двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон
02 грудня 2025, 14:33
У Запоріжжі аферист зібрав донати небайдужих "для лікування"
02 грудня 2025, 14:20
На Волині колишній військовий організував схему втечі чоловіків за кордон
02 грудня 2025, 14:13
На Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку
02 грудня 2025, 13:58
Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепа
02 грудня 2025, 13:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »