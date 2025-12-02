На Львівщині прикордонники знайшли майже 250 ювелірних виробів у пасажирському автобусі

Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники разом зі митниками виявили спробу незаконного вивезення ювелірних прикрас

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час огляду пасажирського автобуса в конструктивній порожнині задньої сходової панелі виявили майже 250 одиниць прикрас – ланцюжки, каблучки, браслети, підвіски, хрестики та інші вироби з металів.

Водій розповів, що пакунок йому передали у Львові з проханням доставити до Німеччини.

Орієнтовна вартість вилученого – близько 300 тис. грн.

Усі прикраси вилучили, митники склали протокол про порушення.

