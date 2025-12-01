15:47  01 грудня
01 грудня 2025, 13:19

"Львівський лікеро-горілчаний завод" продадуть за 212 млн грн

01 грудня 2025, 13:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Знайшовся покупець на «Львівський лікеро-горілчаний завод» – це ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», яке вже довгий час орендує підприємство

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Prozorro.Продажі".

Переможець торгів запропонував майже 177 млн грн (без ПДВ), з урахуванням ПДВ – це понад 212 млн грн.

Загалом йдеться про 33 об'єкти нерухомості (виробничі корпуси, цехи, склади, залізничні колії тощо). Загальна площа становить понад 21 тис. кв. м.

Станом на початок літа 2025 року на заводі числились 138 працівників.

Крім лікеро-горілчаної продукції (Perlova, Lemberg, Premium Lviv, Львівська та інші) підприємство виготовляє й оцет.

Як повідомлялось, в Україні судитимуть російського олігарха, який заволодів майном Львівського автобусного заводу. Дії росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 млн грн.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
07 серпня 2025
