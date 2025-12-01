"Львівський лікеро-горілчаний завод" продадуть за 212 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Знайшовся покупець на «Львівський лікеро-горілчаний завод» – це ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», яке вже довгий час орендує підприємство

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Prozorro.Продажі".

Переможець торгів запропонував майже 177 млн грн (без ПДВ), з урахуванням ПДВ – це понад 212 млн грн.

Загалом йдеться про 33 об'єкти нерухомості (виробничі корпуси, цехи, склади, залізничні колії тощо). Загальна площа становить понад 21 тис. кв. м.

Станом на початок літа 2025 року на заводі числились 138 працівників.

Крім лікеро-горілчаної продукції (Perlova, Lemberg, Premium Lviv, Львівська та інші) підприємство виготовляє й оцет.

Як повідомлялось, в Україні судитимуть російського олігарха, який заволодів майном Львівського автобусного заводу. Дії росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 млн грн.