Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

35-річний житель Запоріжжя незаконно зберігав та продав підствольний гранатомет. Він розібрав зброю та відправив поштою з Запоріжжя до Львова. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка та знайшли в нього сім корпусів гранат різного типу, підривачі, запали, вибухові речовини тротилову шашку та інші речові докази його причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене, а також гранатомет, скеровано на експертне дослідження.

"Зловмиснику, який був затриманий в порядку ст.615 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, на Рівненщині 29-річного чоловіка засудили до п'яти років і шести місяців позбавлення волі за незаконне зберігання бойових припасів. Правоохоронці виявили у його помешканні 78 патронів калібру 5,45 мм та картуз із пороховим зарядом до артилерійського снаряду калібру 155 мм.