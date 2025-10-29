09:15  29 октября
29 октября 2025, 08:22

100 админпротоколов и боеприпасы дома: на Ровенщине мужчина получил более 5 лет

29 октября 2025, 08:22
Иллюстративное фото: из открытых источников
29-летний житель Костополя приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за незаконное хранение боевых припасов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время санкционированного обыска 9 июня этого года правоохранители обнаружили в его доме 78 патронов калибра 5,45 мм и картуз с пороховым зарядом в артиллерийский снаряд калибра 155 мм.

Боеприпасы изъяли, а мужчине сообщили о подозрении.

Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления костопольчанин находился на испытательном сроке, однако снова совершил правонарушение.

Кроме того, за последние годы его почти 100 раз привлекали к административной ответственности.

Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении боеприпасов и, прибавив неотбытую часть наказания за предыдущие преступления, назначил окончательное наказание – 5 лет и 6 месяцев заключения.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, полицейские Ивано-Франковской области разоблачили 41-летнего жителя Калуша, подозреваемого в сбыте психотропных веществ и незаконной продаже боеприпасов. По данным следствия, мужчина уже имел судимости за наркопреступления, однако после увольнения снова вернулся к противоправной деятельности.

