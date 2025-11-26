У Львові лікарка вимагала $2000 за продовження фіктивної інвалідності

Фото: поліція

Правоохоронці викрили лікарку, яка вимагала та одержала 2000 доларів за позитивне рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та за встановлення вищого відсотка втрати працездатності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурантка обіймала посаду голови експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування в одному з львівських медзакладів. Її затримали у приміщенні лікарні відразу після отримання хабаря.

Лікарці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їй загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Запобіжний захід фігурантці має визначити суд.

