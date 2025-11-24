Фото: Facebook

Про це повідомив директор департаменту освіти і культури Львівської міськради Андрій Закалюк

На подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13 відбулась стрілянина: батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета.

Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та, попередньо, здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місце викликали "швидку", працюють правоохоронці.

Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав.

"Відомо, що діти чоловіків – однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. Сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї", – йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужбу поліції, між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовували. За меддопомогою звернувся й інший чоловік.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України. Встановлюються усі обставини події.

