На Львівщині чоловік задушив дружину через ревнощі
У Дрогобичі затримали чоловіка. Його підозрюють у вбивстві дружини
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
17 листопада в одній з квартир в Дрогобичі знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Як попередньо з'ясували, між 47-річним чоловіком та його 39-річною дружиною сталась сварка через ревнощі. Під час конфлікту він задушив жінку.
Зараз чоловіка затримано. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше правоохоронці завершили розслідування подвійного вбивства в Житомирі, де наприкінці червня під час застілля 45-річний чоловік жорстоко вбив двох жінок – 54-річну господиню квартири та її 30-річну знайому.
21 листопада 2025
