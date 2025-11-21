Фото: Нацполіція

У Дрогобичі затримали чоловіка. Його підозрюють у вбивстві дружини

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

17 листопада в одній з квартир в Дрогобичі знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Як попередньо з'ясували, між 47-річним чоловіком та його 39-річною дружиною сталась сварка через ревнощі. Під час конфлікту він задушив жінку.

Зараз чоловіка затримано. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

