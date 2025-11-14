Фото: Управління безпеки та вуличної інфраструктури

Водій облаштував у своєму авто міні-«поляну», щоб заспокоїтися після штрафу за неоплачене паркування

Про це повідомляє Управління безпеки та вуличної інфраструктури, передає RegioNews.

У Львові водій незвичайним способом вирішив справитися зі стресом після отримання штрафу за неоплачене паркування. За повідомленням Управління безпеки та вуличної інфраструктури, чоловік облаштував у салоні свого автомобіля своєрідну "поляну" для відпочинку та зняття напруження.

Водій облаштував "поляну" у своєму авто

Інцидент стався після того, як водій отримав адміністративне стягнення за порушення правил паркування. Щоб заспокоїтися та "переварити" неприємну ситуацію, він скористався набором для релаксації прямо в автомобілі. Такий спосіб зняття стресу став помітним і викликав коментарі в соцмережах.

Представники Управління безпеки та вуличної інфраструктури зазначили, що хоча дії водія не порушили закону, вони привертають увагу до того, як люди реагують на дрібні адміністративні штрафи. Подія також стала приводом нагадати водіям про дотримання правил паркування та відповідальність за порушення.

