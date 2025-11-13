Фото: поліція

ДТП сталася у Львові в середу, 12 листопада, близько 18:30 на вулиці Богданівській

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автомобілі Renault Kangoo, яким керував 56-річний львів’янин, та Audi A3 під керуванням 27-річного жителя Львова.

Внаслідок ДТП водії обох авто та пасажирка Audi A3, 18-річна львів’янка, отримали травми. Їх доставили до лікарні.

Попередньо встановлено, що водій Renault Kangoo перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

