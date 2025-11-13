12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 13:05

Один з водіїв був напідпитку: у Львові в ДТП травмувалися три людини

13 листопада 2025, 13:05
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася у Львові в середу, 12 листопада, близько 18:30 на вулиці Богданівській

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автомобілі Renault Kangoo, яким керував 56-річний львів’янин, та Audi A3 під керуванням 27-річного жителя Львова.

Один з водіїв був напідпитку: у Львові в ДТП травмувалися три людини

Внаслідок ДТП водії обох авто та пасажирка Audi A3, 18-річна львів’янка, отримали травми. Їх доставили до лікарні.

ДТП у Львові 12 листопада
ДТП у Львові

Попередньо встановлено, що водій Renault Kangoo перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

У Львові в ДТП травмувалися три людини

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

У Львові в ДТП постраждали три людини
ДТП з постраждалими у Львові
ДТП з постраждалими у Львові 12 листопада

Нагадаємо, вдень 11 листопада на Львівщині перекинувся шкільний автобус. Постраждали 67-річний водій та його 61-річний пасажир. Учнів в салоні не було.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів події аварія ДТП постраждалі
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни масово мінують Херсон із дронів
13 листопада 2025, 13:29
Як росіяни, які колись разом з українцями звільняли Європу від нацизму і фашизму – самі стали фашистами?
13 листопада 2025, 13:16
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада 2025, 13:15
На Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари
13 листопада 2025, 12:59
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
13 листопада 2025, 12:50
Прикривався інвалідністю для перетину блокпостів: на Дніпропетровщині затримали російського агента
13 листопада 2025, 12:45
ППО збила 102 цілі: зафіксовано про влучання на 10 локаціях
13 листопада 2025, 12:28
У Херсоні затримали правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення
13 листопада 2025, 12:25
У Києві засудили чоловіка, який у підземному переході зґвалтував 23-річну дівчину
13 листопада 2025, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »