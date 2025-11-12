14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 21:34

Во Львове 5 подростков избили пассажирку трамвая: полиция открыла дело

12 ноября 2025, 21:34
українською мовою
Фото: иллюстративное
Во Львове полиция установила личности подростков, которые подозреваются в нападении на пассажирку трамвая, в данный момент проходят следственные действия

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Во Львове полиция установила подростков, напавших на пассажирку трамвая. Инцидент произошел 8 ноября около 21:25 в трамвае №8. По данным правоохранителей, во время внезапно возникшего конфликта несовершеннолетний несколько раз ударил 27-летнюю львовянку кулаком в лицо, после чего скрылся. Потерпевшая в тот же день обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

Согласно результатам проведенных следственных мероприятий правоохранители установили пятерых участников происшествия. Это 16-летний житель Львова, а также две девушки и двое парней в возрасте 15–16 лет, студенты разных львовских колледжей. Со всеми подростками проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств конфликта.

Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). По санкции этой статьи нарушителям грозит штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы до 200 часов или исправительные работы до одного года.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, а правоохранители продолжают устанавливать детали события и роль каждого из подростков в конфликте.

Напомним, в Ровенской области таксист во время конфликта ранил клиента ножом. 39-летнему мужчине сообщено о подозрении относительно совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины.

Львов трамвай подростки нападение телесные повреждения студенты женщина
