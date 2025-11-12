Фото: ілюстративне

У Львові поліція встановила підлітків, які підозрюються у нападі на пасажирку трамвая та наразі проходять слідчі дії

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Львові поліція встановила підлітків, які напали на пасажирку трамвая. Інцидент стався 8 листопада близько 21:25 у трамваї №8. За даними правоохоронців, під час раптово виниклого конфлікту неповнолітній кілька разів вдарив 27-річну львів’янку кулаком у обличчя, після чого втік. Потерпіла того ж дня звернулася до поліції з відповідною заявою.

За результатами проведених слідчих заходів правоохоронці встановили п’ятьох учасників події. Це 16-річний мешканець Львова, а також дві дівчини і двоє хлопців віком 15–16 років, студенти різних львівських коледжів. З усіма підлітками проводяться слідчі дії для з’ясування всіх обставин конфлікту.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). За санкцією цієї статті порушникам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи до одного року.

Наразі триває досудове розслідування. Призначені відповідні експертизи, а правоохоронці продовжують встановлювати деталі події та роль кожного з підлітків у конфлікті.

Нагадаємо, на Рівненщині таксист під час конфлікту поранив клієнта ножем. 39-річному чоловіку повідомлено про підозру вчинення злочину, а саме умисного тяжкого тілесного ушкодження, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.