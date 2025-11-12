14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 20:45

На Львівщині провідники потяга влаштували "поїздку для ухилянтів"

12 листопада 2025, 20:45
Фото: Нацполіція
На Львівщині правоохоронці затримали провідників потяга міжнародного сполучення, підозрюваних у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Зловмисники намагались незаоконно переправити до Польщі чоловіка призовного віку. Його сховали в одному з купе вагонів. За цю "послугу" він повинен був заплатити 11 тисяч доларів.

Фігурантами виявились жителі Вінниччини (чоловіки віком 60 та 64 роки). 6 листопада їх затримали на одній із прикордонних залізничних станцій на Львівщині. Тепер їм повідомили про підозру.

"Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину.

