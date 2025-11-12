Фото: Нацполіція

На Львівщині правоохоронці викрили посадовця міськради та ексдиректора агрофірми в незаконних оборудках з земельними ділянками. Чиновникам вже оголосили про підозри

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Відомо, що минулого року державний реєстратор однієї з міських рад у Золочівському районі вступив у змову з керівником ТОВ. Вони змінили інформацію в автоматизованій системі Державного реєстру прав щодо 16 земельних ділянок. Це були паї, які належать жителям району.

Зловмисники зробили так, що на права оренди та суборенди на вказані паї були незаконно припинені, натомість – на них були зареєстровані права оренди за іншим підприємством (потрібним для них). Водночас попередні договори належним чином не розірвали. Це все сталось без відома власників. Деякі власники на той момент вже померли.

Правоохоронці повідомили чиновнику міської ради про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Також відомо, що колишній директор аграрного підприємства отримав підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 - ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

"За скоєне підозрюваним загрожує покарання - позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів.