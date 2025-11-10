19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 18:14

От Львова до границы с Польшей: в Украине начинают строительство нового европутия

10 ноября 2025, 18:14
В Украине официально стартует строительство второй евроколеи, которая соединит Львов с границей Польши

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Алексей Кулеба, передает RegioNews.

Проект предусматривает сооружение железнодорожной линии европейского стандарта (1435 мм) от пограничного участка до станции Скнилов близ Львова. Общая протяженность нового пути составит около 80 км, а первый этап планируют завершить к концу 2027 года.

Общая стоимость проекта – примерно 190 млн евро. Из них 73,5 млн. евро профинансирует Европейский Союз в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF) на безвозвратной основе.

"Этот проект — часть более широкой стратегии интеграции украинской железнодорожной системы в европейское транспортное пространство. Он будет способствовать развитию логистики, повысит эффективность торговли и укрепит физические связи между Украиной и основными транспортными коридорами ЕС", – отметил Кулеба.

Строительство евроколеи имеет не только стратегическое, но и практическое значение — после завершения работ пассажирские и грузовые поезда смогут следовать в Польшу и страны ЕС без пересадок и замены колясок на границе.

Напомним, в сентябре 2025 года "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на поезда, курсирующие по европути из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
