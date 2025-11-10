От Львова до границы с Польшей: в Украине начинают строительство нового европутия

В Украине официально стартует строительство второй евроколеи, которая соединит Львов с границей Польши

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Алексей Кулеба, передает RegioNews.

Проект предусматривает сооружение железнодорожной линии европейского стандарта (1435 мм) от пограничного участка до станции Скнилов близ Львова. Общая протяженность нового пути составит около 80 км, а первый этап планируют завершить к концу 2027 года.

Общая стоимость проекта – примерно 190 млн евро. Из них 73,5 млн. евро профинансирует Европейский Союз в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF) на безвозвратной основе.

"Этот проект — часть более широкой стратегии интеграции украинской железнодорожной системы в европейское транспортное пространство. Он будет способствовать развитию логистики, повысит эффективность торговли и укрепит физические связи между Украиной и основными транспортными коридорами ЕС", – отметил Кулеба.

Строительство евроколеи имеет не только стратегическое, но и практическое значение — после завершения работ пассажирские и грузовые поезда смогут следовать в Польшу и страны ЕС без пересадок и замены колясок на границе.

Напомним, в сентябре 2025 года "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на поезда, курсирующие по европути из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт.