19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
10 листопада 2025, 18:14

Від Львова до кордону з Польщею: в Україні розпочинають будівництво нової євроколії

10 листопада 2025, 18:14
В Україні офіційно стартує будівництво другої євроколії, яка з’єднає Львів із кордоном Польщі

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба, передає RegioNews.

Проєкт передбачає спорудження залізничної лінії європейського стандарту (1435 мм) від прикордонної ділянки до станції Скнилів, що поблизу Львова. Загальна протяжність нової колії становитиме близько 80 км, а перший етап планують завершити до кінця 2027 року.

Загальна вартість проєкту — приблизно 190 млн євро. З них 73,5 млн євро профінансує Європейський Союз у межах програми Connecting Europe Facility (CEF) на безповоротній основі.

"Цей проєкт — частина ширшої стратегії інтеграції української залізничної системи до європейського транспортного простору. Він сприятиме розвитку логістики, підвищить ефективність торгівлі та зміцнить фізичні зв’язки між Україною та основними транспортними коридорами ЄС", — зазначив Кулеба.

Будівництво євроколії має не лише стратегічне, а й практичне значення — після завершення робіт пасажирські та вантажні поїзди зможуть прямувати до Польщі та країн ЄС без пересадок і заміни візків на кордоні.

Нагадаємо, у вересні 2025 року "Укрзалізниця" вже відкрила продаж квитків на поїзди, що курсують євроколією з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта.

