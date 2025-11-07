Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 15-річну дівчинку у Стебнику побили в парку дві ліцеїстки. Потерпілу госпіталізували медики. Інцидент стався 6 листопада. Відомо, що між дівчатами стався конфлікт, який переріс у бійку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Правоохоронцями за методикою "Зелена кімната" опитано у присутності батьків та психологів двох неповнолітніх учасниць події. Призначено ряд судових експертиз, котрі перебувають на виконанні. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві на дитячому майданчику побили 13-річного школяра. Поліція встановила трьох підлітків-нападників. За їхніми словами, вони вирішили "провчити" свого знайомого через те, що той нібито образив дівчину з їх компанії.