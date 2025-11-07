17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
07 листопада 2025, 21:50

На Львівщині побили 15-річну дівчинку: дитину госпіталізували

07 листопада 2025, 21:50
Фото: Нацполіція
У Львівській області побили 15-річну дівчинку. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 15-річну дівчинку у Стебнику побили в парку дві ліцеїстки. Потерпілу госпіталізували медики. Інцидент стався 6 листопада. Відомо, що між дівчатами стався конфлікт, який переріс у бійку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Правоохоронцями за методикою "Зелена кімната" опитано у присутності батьків та психологів двох неповнолітніх учасниць події. Призначено ряд судових експертиз, котрі перебувають на виконанні. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві на дитячому майданчику побили 13-річного школяра. Поліція встановила трьох підлітків-нападників. За їхніми словами, вони вирішили "провчити" свого знайомого через те, що той нібито образив дівчину з їх компанії.

