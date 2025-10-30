12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
UA | RU
UA | RU
30 октября 2025, 14:16

Во Львове "блогер" унижала ВСУ и жителей западных регионов: полиция открыла дело

30 октября 2025, 14:16
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На днях полиция Львовщины обнаружила в соцсетях публикацию, где автор во время прямой трансляции унижала военнослужащих ВСУ и жителей западных регионов Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что это 24-летняя жительница Днепропетровской области, временно проживающая во Львове.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от региональной, национальной или иной принадлежности").

Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, решается вопрос об извещении подозрения фигурантке.

Напомним, в Харькове правоохранители оперативно установили личность и задержали мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в ветерана и стал избивать его руками и ногами. Злоумышленника задержали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов ВСУ соцсети блогер девушка унижение
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
29 октября 2025, 13:17
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО под залог 14 млн грн
30 октября 2025, 14:23
В Киеве задержали студента вуза, который сбывал наркотики однокурсникам
30 октября 2025, 14:17
В Хмельницкой области настоятеля монастыря УПЦ МП будут судить за убийство мужчины
30 октября 2025, 14:08
Временная защита украинцев в ЕС: Украина готовит постепенное завершение программы
30 октября 2025, 14:04
Поджигал двери квартир военных и их семей: на Волыни судили мужчину, который хотел заработать у россиян
30 октября 2025, 13:55
Число растет: в результате ночной атаки на Запорожье пострадали 23 человека
30 октября 2025, 13:50
Во время пожара в Киевской области погиб 62-летний мужчина: полиция расследует обстоятельства
30 октября 2025, 13:49
На Закарпатье 18-летний парень насмерть сбил мотоциклиста
30 октября 2025, 13:45
Три года, сотни проектов, более миллиарда гривен: план развития Харьковщины
30 октября 2025, 13:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »