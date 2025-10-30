Во Львове "блогер" унижала ВСУ и жителей западных регионов: полиция открыла дело

Иллюстративное фото: из открытых источников

На днях полиция Львовщины обнаружила в соцсетях публикацию, где автор во время прямой трансляции унижала военнослужащих ВСУ и жителей западных регионов Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что это 24-летняя жительница Днепропетровской области, временно проживающая во Львове.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 161 УК ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от региональной, национальной или иной принадлежности").

Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, решается вопрос об извещении подозрения фигурантке.

