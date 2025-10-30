12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 14:16

У Львові "блогерка" принижувала ЗСУ та жителів західних регіонів: поліція відкрила справу

30 жовтня 2025, 14:16
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Днями поліція Львівщини виявила у соцмережах публікацію, де авторка під час прямої трансляції принижувала військовослужбовців ЗСУ та мешканців західних регіонів України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що це 24-річна жителька Дніпропетровської області, яка тимчасово проживає у Львові.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ ("Порушення рівноправності громадян залежно від регіональної, національної чи іншої належності").

Максимальне покарання за цією статтею – до трьох років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення підозри фігурантці.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці оперативно встановили особу та затримали чоловіка, який вистрілив із травматичного пістолета у ветерана та почав бити його руками і ногами. Зловмисника затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів ЗСУ соцмережі блогер дівчина приниження
Закликав до насильства над ТЦК: на Чернігівщині судили YouTube-блогера
29 жовтня 2025, 13:17
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Замовне вбивство за $5 тис.: трьох учасників злочинної схеми затримали на Вінниччині
30 жовтня 2025, 15:28
Усі регіони України знову під графіком відключень світла – Укренерго
30 жовтня 2025, 15:18
На Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яку знайшли в полі
30 жовтня 2025, 15:04
Напав на поліцейського з газовим балончиком: у Львові затримали зловмисника
30 жовтня 2025, 14:49
Високогірний маршрут не врятував: на Прикарпатті затримали організатора незаконного переправлення
30 жовтня 2025, 14:42
Повернули з Німеччини: підозрюваного у наркобізнесі Дніпра екстрадували для суду
30 жовтня 2025, 14:33
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу 14 млн грн
30 жовтня 2025, 14:23
У Києві затримали студента вишу, який збував наркотики однокурсникам
30 жовтня 2025, 14:17
На Хмельниччині настоятеля монастиря УПЦ МП судитимуть за вбивство чоловіка
30 жовтня 2025, 14:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »