У Львові "блогерка" принижувала ЗСУ та жителів західних регіонів: поліція відкрила справу

Днями поліція Львівщини виявила у соцмережах публікацію, де авторка під час прямої трансляції принижувала військовослужбовців ЗСУ та мешканців західних регіонів України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що це 24-річна жителька Дніпропетровської області, яка тимчасово проживає у Львові.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ ("Порушення рівноправності громадян залежно від регіональної, національної чи іншої належності").

Максимальне покарання за цією статтею – до трьох років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення підозри фігурантці.

